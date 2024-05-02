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Двое детей и двое взрослых застряли на резиновой лодке посреди Волги

В Самарской области на Волге спасли двух детей и взрослых с терпящей бедствие лодки

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Поисково-спасательная служба

В Самарской области на реке Волга потеряла управление резиновая лодка, в которой находились двое детей и двое взрослых, судно относило все дальше от берега. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона.

Инцидент произошел 1 мая, в экстренные службы позвонили очевидцы, которые сообщили, что в акватории Волги в городе Октябрьск терпит бедствие лодка с пассажирами. На маломерном судне оказались двое детей и двое взрослых, резиновая лодка потеряла управление, ее относило течением все дальше от берега.

На место выдвинулся спасательный катер, в ходе проведения поисковых работ дрейфовавшая по течению лодка была обнаружена. Терпящее бедствие судно отбуксировали к береговой линии. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что на Сахалине промысловый водолаз более двух суток провел в открытом море. Как мужчина оказался в ледяной воде и почему не смог вернуться на рыболовецкое судно — не сообщается. Поисковая операция длилась двое суток. Мужчину удалось обнаружить в проливе Лаперуза, водолаза доставили на берег.

Ранее в Башкирии четырех рыбаков унесло на отколовшейся льдине по озеру.

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