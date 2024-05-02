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Нелегальный мигрант познакомился с девочкой в интернете и развратил ее в парке Москвы

РЕН ТВ: в Москве нелегальный мигрант развратил девочку в парке

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Pixabay

В Москве 22-летний нелегальный мигрант познакомился в интернете с 13-летней девочкой и развратил ее в парке. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, уроженец Киргизии познакомился с семиклассницей в мессенджере. Девочка сказала новому знакомому, что ей 14 лет, и они отправились на прогулку в Измайловский парк культуры и отдыха. Там мужчина совершил в отношении ребенка развратные действия без применения насилия, сообщает источник.

Позже отец девочки обратился с заявлением по факту произошедшего в правоохранительные органы. Подозреваемого в развращении ребенка оперативно задержали и в скором времени он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что фигурант не имеет определенного места жительства, пребывает в России нелегально и нигде не работает. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее российского военного, развращавшего девочку в течение пяти месяцев, посадили на 3,5 года.

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