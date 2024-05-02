В Харьковской области увеличат графики отключения электроэнергии в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает пресс-служба областной энергосетевой компании «Харьковоблэнерго».

«Графики почасовых отключений в Харькове и Харьковской области будут удлинены с трех до пяти часов», — отмечается в заявлении.

Согласно информации компании, время отключения электричества может быть увеличено из-за проведения аварийных работ в объединенной энергосистеме Украины.

«Энергетики пытаются работать как можно быстрее, но объемы работ достаточно масштабны», — пояснили в облэнерго.

Помимо того, продление графиков связано с тем, что во время участившихся воздушных тревог персонал обязан покидать объекты, на которых идут ремонты, что увеличивает время выполнения работ.

Незадолго до этого Харьковская областная военная администрация сообщала, что в регионе ввели новые почасовые отключения электроэнергии, теперь они начинают действовать и в ночное время.

Ранее сообщалось о катастрофическом положении украинской энергетики.