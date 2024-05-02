Шарапова предрекла 17-летней Андреевой блестящее будущее

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова высоко оценила способности 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой и заявила, что ее ждет большое будущее. Ее слова приводит TennisUpToDate.

«Мне кажется, Мирра Андреева проведет феноменальный год. Я немного наблюдала за ее матчами и думаю, что у нее серьезный настрой, о чем говорит ее игра, которую она хорошо чувствует. Уверена, ее ждет блестящее будущее», — заявила Шарапова.

1 мая Андреева в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Мадриде проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко. Встреча, которая продолжалась 1 час 19 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:4.

Андреева занимает 43-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее была названа причина победы Андрея Рублева над Карлосом Алькарасом.