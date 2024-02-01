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Врач рассказал об опасности употребления одного вида творога

Врач Продеус: употребление обезжиренного творога повышает риск развития диабета

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Употребление обезжиренного творога повышает риск развития диабет. Об этом в эфире передачи «Жить здорово!» заявил врач-иммунолог Андрей Продеус.

«Оказалось, что обезжиренный творог способствует развитию диабета второго типа, потому что жира там нет, а больше углеводов, а когда больше углеводов, больше сахара», — отметил Продеус, отметив, что жирный творог полезнее обезжиренного.

30 января врач-нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова рассказала, что квашеные фрукты могут заменить свежие варианты в зимний период и принести пользу организму.

Терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева 26 января сказала, что самым полезным для здоровья мороженым является то, которое приготовлено в домашних условиях.

До этого врач-косметолог «СМ-Косметология» Екатерина Титушкина заявила, что сбалансированное питание является ключевым фактором, влияющим на состояние волос и кожи головы, тогда как несбалансированный рацион может привести к истончению, ломкости и даже выпадению волос.

Ранее врач рассказала о самом полезном виде смузи.

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