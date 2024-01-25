Ученый рассказал, что при неправильной казни азотом человек может внезапно «ожить»

При казни азотом мала вероятность нештатных ситуаций, но важно не убирать азотную маску достаточно долго, иначе человек может очнуться. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор, доктор биологических наук, сотрудник Национального госуниверситета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта (Санкт-Петербург) Александр Ветош, написавший книгу «Биологическое действие азота».

На 25 января в США запланирована первая в истории страны казнь путем вдыхания азота. Ученый отметил, что очень мала вероятность того, что казнь может пойти не по плану, однако есть нюансы.

«Тут важно, чтобы поступление азота в маску продлилось долго после остановки сердца, потому что, если сразу после остановки сердца дать воздух, человек может опять ожить», — объяснил «Газете.Ru» Александр Ветош. — «Такого рода история описана у французского физиолога XIX века Поля Бера. Он делал опыты с воробьями, которых помещал под стеклянный колпак. Согласно одному из его описаний, был случай, когда воробей уже переставал агонизировать, а сам ученый спешил на лекцию. Так как птица уже давно лежала без движения вверх лапками, он снял с нее колпак и стал вносить данные в протокол. В этот момент воробей вдохнул воздух и улетел».

О том, что ожидает мужчину, которого приговорили к казни азотом и насколько она гуманна — в материале «Газеты.Ru».

Ранее специалист по гипоксии Ветош назвал азотную казнь самой гуманной.