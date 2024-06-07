Альфа-Банк профинансирует производство яиц в Нижегородской области

Альфа-Банк и компания «ЭГГ-ЛЕНД» (входит в группу компаний «Таврос») займутся строительством крупного комплекса полного цикла по производству яйца и продуктов переработки в Нижегородской области. Соглашение об этом было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Документ подписали зампред правления, директор крупного и среднего бизнеса, член правления Альфа-Банка Владимир Воейков и владелец группы компаний «Таврос» Рустем Миргалимов.

Как подчеркнул Воейков, отрасль АПК стала одним из важнейших стратегических приоритетов России и бизнеса.

«Альфа-Банк развивает и поддерживает сотрудничество с отраслью, в частности, мы заинтересованы в своевременном и успешном финансировании и развитии таких стратегически важных и нужных проектов», — добавил он.

Отмечается, что комплекс рассчитан на производство 2 млрд яиц в год. Его инфраструктура расположится на территории четырех муниципальных округов Нижегородской области: Шатковского, Лукояновского, Гагинского и Починковского.

«Мы искренне рады тому, что нашли мощного и надежного партнера в лице Альфа-Банка в рамках реализации масштабного проекта, который полностью отвечает интересам государства и жителей нашей большой страны», — отметил Миргалимов.

По его словам, компания «ЭГГ-ЛЕНД» сделает все возможное для того, чтобы комплекс был создан с учетом передовых инновационных технологий и стал настоящим флагманом отрасли.