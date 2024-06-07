Альфа-Банк и правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве

Председатель совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев и правительство Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашения о сотрудничестве и развитии столичных промышленных компаний по программам Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), сообщает пресс-служба финансовой организации.

«Мы рады расширить сотрудничество с фондом. Альфа-Банк понимает, как важно поддерживать промышленников на всех этапах развития, активно взаимодействует с Фондом и участвует в его инициативах. Кроме того, банк помогает узнавать больше о возможностях для развития бизнеса и организовывает собственные программы по всей стране», — отметил председатель совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев.

Чтобы получить средства по льготной ставке, нужно заключить кредитный договор и обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки подписывается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее — в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.

«Фонд работает в качестве института поддержки предприятий и нивелирует процентные риски, что позволяет привлечь длинные дешевые инвестиционные ресурсы промышленности. Благодаря этому производители получают инвестиционный импульс, совершенствуя технологии, создавая рабочие места и наращивая выпуск продукции», — добавил генеральный директор МФППиП Андрей Попов.