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Альфа-Банк и «Автодор — Платные дороги» будут развивать совместные клиентские сервисов

Альфа-Банк разработает клиентские сервисы и услуги для пользователей платных дорог

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк и «Автодор — Платные дороги» займутся развитием клиентских сервисов и комплексных услуг для пользователей платных дорог и клиентов банка. Соглашение об этом подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Документ подписали генеральный директор «Автодор — Платные дороги» Дмитрий Климов и старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа–Банка Денис Кутасов.

Соглашение предусматривает развитие совместных клиентских сервисов в цифровой среде, IT–решений и предоставление комплекса услуг для клиентов Альфа–Банка и пользователей платных дорог.

«Мы рады поддержать такой технологичный и современный проект. Обеспечение клиентов, в том числе и корпоративных, передовыми платежными инструментами, бесшовной авторизацией и качественными финансовыми сервисами на основе ИИ позволит бизнесу работать еще более эффективно», — сказал Кутасов.

По мнению Климова, сотрудничество с Альфой станет эффективным инструментом для популяризации платных трасс, развития клиентских сервисов и комплексных услуг для пользователей. Он подчеркнул, что для этого помогут современные платежные инновационные инструменты и технологии.

«Как и Альфа-Банк, мы стараемся соответствовать ожиданиям даже требовательных клиентов. В рамках банковской экосистемы мы планируем развивать взаимоотношения не только с частными клиентами. Комплексные услуги для корпоративных клиентов не менее важны. Мы надеемся, что реализация соглашения будет иметь сильный мультипликативный эффект для всех участников», — отметил он.

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ПМЭФ-2024
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