Экс-футболист «Кубани»: Мбаппе в «Реале» будет легче, чем в «ПСЖ»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов поддержал переход Килиана Мбаппе из парижского «ПСЖ» в мадридский «Реал», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Килиану в «Реале» наверняка легче играть будет. Там мотивация другая, партнёры качественней создают и помогают», — сказал Чугунов.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня.

Ранее Мбаппе побил рекорд Зинедина Зидана.