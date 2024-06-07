В Петербурге мужчина обратился к компании подростков на пляже и был избит ногами

На пляже Петербурга произошла драка, во время которой избили человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Пушкине. На кадрах с места инцидента заметно, как несколько человек наносят удары ногами по голове и ребрам мужчины. Один из участников прыгает на пострадавшего. При этом у избитого мужчины на руке и ноге заметен бинт.

По данным источника, драку разнял очевидец. Он попытался успокоить подростков и помог пострадавшему уйти.

Сами участники сообщили, что причиной драки стало предложение незнакомца попробовать запрещенные вещества. Свидетели заявили, что на человека напали из-за замечания. Россиянин попросил компанию не распивать алкогольные напитки на территории пляжа.

Информация о том, обратился ли избитый в полицию, отсутствует.

До этого в Петербурге из-за неисправности мужчина встал на «аварийку». Проезжавшие мимо люди сделали ему замечание за невыставленный знак. Им не понравился ответ, поэтому они избили мужчину, облили его машину бензином и подожгли.

Ранее братья из Якутии несколько раз выстрелили отцу в голову из-за замечания и получили срок.