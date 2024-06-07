Превращение Украины в «анти-Россию» стало для РФ красной линией. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью РБК.

«Смотрите, когда Украина сказала, что мы не хотим быть в орбите России, это когда они стали работать над соглашением об ассоциации с ЕС», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, как соотносятся стремление государств самостоятельно выбирать своих партнеров и создание многополярного мира с тем, что выбор Киева в пользу Запада стал для Москвы красной линией.

Он отметил, что у этого решения украинской стороны были «сугубо рыночные последствия».

Песков также обратил внимание на учения НАТО, которые ежегодно стали проводить в Одессе. В этой связи он напомнил и про информационную кампанию за вступление Украины в Североатлантический альянс, проводимую в стране.

«Подавляющее большинство населения Украины тогда было против, когда военные советники американцев приехали и получили кабинеты в администрации президента Украины, когда они постепенно стали сначала микрорычаги, а потом макрорычаги в политической системе и в экономической системе страны забирать в свои руки. И когда они стали превращать Украину в анти-Россию», — добавил представитель Кремля.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Украину в течение восьми лет накачивали оружием, насаждали неонацистскую идеологию и не препятствовали агрессии против мирного населения Донбасса. По его словам, это делалось для того, чтобы сдержать развитие России и поставить под удар безопасность страны.

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