Министр рассказал о финансировании науки в 2024 году

В 2024-м на науку и высшее образование выделят на 104 миллиарда больше, чем в прошедшем году. Об этом министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал «Газете.Ru» в эксклюзивном интервью.

«В рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» государство тратит в год на гражданскую науку и высшее образование около 1 трлн 200 млрд рублей. В 2022 году это было 1 трлн 135 миллиардов, в 2023-м году — 1 трлн 276 миллиардов, в 2024-м будет 1 трлн 380 миллиардов. Это финансирование покрывает всю сферу исследований и высшее образование», — рассказал Фальков.

Несмотря на то, что от науки ожидают применимых в практике готовых продуктов, технологий и сервисов, финансирование фундаментальных исследований в 2024-м увеличится с 244 до 261 миллиарда рублей, добавил министр.

Также ожидается рост инвестиций в фундаментальную науку со стороны бизнеса. Например, в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» на каждый рубль из федерального бюджета в 2024 году привлекут более 1,72 руб. внебюджетных инвестиций.

«Наши университеты, институты чувствуют колоссальный интерес к научным разработкам со стороны бизнеса. Это во многом связано с геополитическими вызовами, санкциями. Многие технологии просто невозможно нигде взять, надо разработать их внутри страны», — объяснил министр.

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