Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Министр рассказал о финансировании науки в 2024 году

Министр Фальков: в 2024 году финансирование науки увеличат на 104 млрд рублей

close
100%
РИА «Новости»

В 2024-м на науку и высшее образование выделят на 104 миллиарда больше, чем в прошедшем году. Об этом министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал «Газете.Ru» в эксклюзивном интервью.

«В рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» государство тратит в год на гражданскую науку и высшее образование около 1 трлн 200 млрд рублей. В 2022 году это было 1 трлн 135 миллиардов, в 2023-м году — 1 трлн 276 миллиардов, в 2024-м будет 1 трлн 380 миллиардов. Это финансирование покрывает всю сферу исследований и высшее образование», — рассказал Фальков.

Несмотря на то, что от науки ожидают применимых в практике готовых продуктов, технологий и сервисов, финансирование фундаментальных исследований в 2024-м увеличится с 244 до 261 миллиарда рублей, добавил министр.

Также ожидается рост инвестиций в фундаментальную науку со стороны бизнеса. Например, в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» на каждый рубль из федерального бюджета в 2024 году привлекут более 1,72 руб. внебюджетных инвестиций.

«Наши университеты, институты чувствуют колоссальный интерес к научным разработкам со стороны бизнеса. Это во многом связано с геополитическими вызовами, санкциями. Многие технологии просто невозможно нигде взять, надо разработать их внутри страны», — объяснил министр.

Ранее американская компания запустила ракету к Луне.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами