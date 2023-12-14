Кошки оказались любителями «собачьей» игры с хозяевами

Некоторые кошки любят приносить владельцам игрушки, которые им кидают, — совсем как собаки. Чаще всего этим занимаются сиамские кошки. Это показало исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.

В опросе приняли участие 924 человека, которые в настоящее время или в прошлом владели 1154 кошками. Все эти кошки любили приносить хозяевам вещи. Часто это были резинки для волос, крышечки бутылок или скомканная бумага. При этом животные имели предпочтения в том, какие предметы ловить и каким членам семьи их приносить.

55% кошек приносили брошенные хозяевами предметы до пяти раз за одну игру, а затем им это надоедало. Однако часто игра длилась дольше, если ее инициировали сами кошки. В целом именно животные определяли, когда начать и закончить игру. Популярными местами для игры в апорт были спальни и лестницы.

94% владельцев сообщили, что их кошки начали приносить брошенные предметы без специального обучения, чаще всего в первый год жизни. При этом только 23% кошек жили с другими животными, которые играли таким же образом. Это исключает, что все они научились приносить предметы у других питомцев.

Из 160 кошек, идентифицированных как чистокровные, сиамские чаще других приносили брошенные им игрушки (36 кошек), за ними следовали бенгальские (16 кошек) и рэгдоллы (12 кошек).

Результаты подчеркивают индивидуальные различия в поведении кошек и показывают, что они склонны контролировать правила игры с хозяевами.

Ранее ученые нашли способ лечения рака костей у собак.