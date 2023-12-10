Психологи назвали полезный эффект от занятий танцами на пилоне для женской психики

Немецкие психологи из Медицинской школы Берлина изучили воздействие занятий полдэнсом или танцами на пилоне на психическое благополучие женщин. Исследование опубликовано в научном журнале BMC Psychology.

Полдэнс, часто ассоциируемый с экзотическими танцами, в последние годы вышел за рамки стереотипов и стал популярен как форма фитнеса.

В исследовании приняли участие 50 женщин старше 18 лет, занимающиеся танцами на пилоне. В течение восьми недель они посещали специально разработанные тренировки в двух берлинских студиях. Каждый 60-минутный сеанс включал в себя общеукрепляющие упражнения и элементы на шесте.

Ученые отметили улучшение общего психического благополучия среди участниц занятий. Контрольные опросы показали, что женщины стали чаще говорить о том, что они мыслят ясно и с оптимизмом смотрят в будущее. Кроме того, полдэнс помог женщинам улучшить самооценку привлекательности, сделав их более уверенными в данном аспекте.

«Наше исследование предоставляет доказательства того, что танцы на шесте могут оказывать широкое психологическое воздействие как на общее психическое благополучие, так и на важные сферы сексуальной самооценки. Танцы на шесте могут быть полезны, чтобы помочь людям справиться с тревогой относительно своей привлекательности», — отметили авторы статьи.

Ранее ученые выяснили, помогают ли занятия танцевальной йогой сбросить вес.