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Психологи назвали полезный эффект от занятий танцами на пилоне для женской психики

BMC Psychology: танцы у шеста повышают уверенность и самооценку женщин

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Немецкие психологи из Медицинской школы Берлина изучили воздействие занятий полдэнсом или танцами на пилоне на психическое благополучие женщин. Исследование опубликовано в научном журнале BMC Psychology.

Полдэнс, часто ассоциируемый с экзотическими танцами, в последние годы вышел за рамки стереотипов и стал популярен как форма фитнеса.

В исследовании приняли участие 50 женщин старше 18 лет, занимающиеся танцами на пилоне. В течение восьми недель они посещали специально разработанные тренировки в двух берлинских студиях. Каждый 60-минутный сеанс включал в себя общеукрепляющие упражнения и элементы на шесте.

Ученые отметили улучшение общего психического благополучия среди участниц занятий. Контрольные опросы показали, что женщины стали чаще говорить о том, что они мыслят ясно и с оптимизмом смотрят в будущее. Кроме того, полдэнс помог женщинам улучшить самооценку привлекательности, сделав их более уверенными в данном аспекте.

«Наше исследование предоставляет доказательства того, что танцы на шесте могут оказывать широкое психологическое воздействие как на общее психическое благополучие, так и на важные сферы сексуальной самооценки. Танцы на шесте могут быть полезны, чтобы помочь людям справиться с тревогой относительно своей привлекательности», — отметили авторы статьи.

Ранее ученые выяснили, помогают ли занятия танцевальной йогой сбросить вес.

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