Славянская колонизация Балкан была масштабнее, чем считалось

Несмотря на огромное влияние Римской империи на Балканский полуостров, анализ ДНК людей, живших в этом регионе в первое тысячелетие нашей эры, не обнаружил никаких генетических свидетельств их итальянского происхождения. На самом деле Балканы заселили мигранты из Западной Анатолии (современной Турции), Понтийско-Казахской степи, а также Северной и Восточной Европы, в том числе и славяне. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Современные балканские народы на 30-60% происходят от славян. Однако о процессе заселения Балкан известно мало, причем большинство источников имеют римское происхождение, так как у славян тогда не было письменности. Новое исследование основано на анализе древней ДНК, которая позволяет получить менее предвзятые результаты. Исследователи извлекли ДНК из тел 136 людей, найденных в 20 различных местах на Балканах. Чтобы обеспечить культурный и исторический контекст генетических данных, команда сотрудничала с местными археологами и историками.

Исследователи были удивлены, не обнаружив никаких доказательств итальянского происхождения жителей Балкан в железном веке, то есть в период расцвета Римской империи. Вместо этого они показали, что в это время наблюдался приток людей из Западной Анатолии, другой части Римской империи. Кроме того, 16-летний юноша из большого римского города имел 100%-е восточноафриканское происхождение. Он был похоронен с масляной лампой, на которой изображен орел — один из символов бога Юпитера. Однако изотопный анализ его зубов показал, что в детстве он потреблял морские источники белка и, следовательно, вероятно, вырос в отдаленном месте за пределами империи.

В поздний имперский период, между 250 и 550 годами нашей эры, на Балканы пришли люди из Северной Европы и Понтийско-Казахской степи.

«Мы обнаружили, что эти две ветви — центрально-североевропейская и сарматско-скифская — имели тенденцию объединяться, что позволяет предположить, что они, вероятно, были многоэтническими конфедерациями переселившихся людей», — отметил ведущий автор, популяционный генетик из Гарвардского Университета Дэвид Райх.

После падения Западной Римской империи произошло масштабное переселение славян из Восточной Европы на Балканы. После 700 г. н.э. люди на Балканах имели очень похожий предковый состав с современными людьми. Эти миграции совпадают с известными славянскими переселениями, но анализ ДНК дает представление о масштабах, которое невозможно было получить из исторических источников.

«Были споры о том, насколько влиятельными были эти миграции и в какой степени распространение славянского языка происходило за счет культурных влияний или миграций людей, но наше исследование показывает, что эти переселения имели глубокий демографический эффект. Более половины предков большинства народов на Балканах сегодня происходят от славян, причем около трети славянского происхождения имеют люди даже в таких странах, как Греция, где сегодня не говорят на славянских языках», — добавил Райх.

Открытие может иметь важные социальные и политические последствия, учитывая, что Балканы имеют долгую историю конфликтов, связанных с их воспринимаемой идентичностью.

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