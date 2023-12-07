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Турция планирует выпустить в космос свой первый спутник

Турецкая Baykar объявила о планах отправить в космос свой спутник в 2025 году

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Один из крупнейших производителей беспилотных летательных аппаратов в мире, турецкая компания Baykar планирует в 2025 году запустить в космос собственный спутник. Об этом в интервью газете Akşam сообщил председатель совета директоров компании Сельджук Байрактар.

По его словам, работа над космическим проектом продолжается уже полтора года, Baykar предвидит будущее и готовится к гонке за этим будущим сегодня.

Байрактар уточнил, что сейчас компания работает над низкоорбитальными командными спутниками и орбитальными транспортными средствами в области космических технологий. Ожидается, что это будет спутник, который обеспечит поддержку при разработке новшеств для глобальных навигационных систем и специальных коммуникационных приложений.

На этой неделе также сообщалось, что индийская организация космических исследований (ISRO) успешно вернула ускорительный модуль миссии «Чандраян-3» с лунной орбиты на орбиту Земли.

Ранее Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу.

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