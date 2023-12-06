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Ученые выявили сложные механизмы самоконтроля у воронов и соек

PLOS: сойки и вороны по-разному регулируют самоконтроль в присутствии конкурентов

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Shutterstock

Ученые из Университета Англии Раскин (ARU) выяснили, что у птиц меняется поведение в отношении любимой еды в присутствии конкурентов. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Биологи сравнили поведение птиц двух видов семейства врановых: евразийских соек (Garrulus Glandarius) и новокаледонских воронов (Corvus moneduloides). Им предлагали два корма: высококачественный (мучной червь для соек и мясо для воронов) и низкокачественный (хлеб для соек и яблоки для воронов). Чтобы добыть пищу, птицы должны были достать ее из-под прозрачного пластикового стаканчика. При этом ученые помещали под стакан сначала низкокачественный корм, а высококачественный — только через 15 секунд после, то есть птицы должны были подождать, чтобы получить любимое лакомство.

Все сойки ждали, чтобы получить любимого мучного червя в одиночестве, но в присутствии другой птицы они часто предпочитали хлеб — пищу, доступную сразу. Напротив, вороны в любых условиях ждали любимого мяса, а не сразу забирали яблоки.

Отказ от немедленного пищевого вознаграждения ради более качественной еды доказал способность обеих птиц к самоконтролю. Аналогичный эксперимент использовали для сравнительного измерения самоконтроля у маленьких детей. Исследование птиц показало, что сойки отличаются большой гибкостью: они подстраивали свой самоконтроль под условия, в которые их помещали.

«Новокаледонские вороны, как правило, более общительны и терпимы к другим, чем евразийские сойки. Хотя обе птицы прячут пищу для последующего использования, сойки больше полагаются на эту тактику для своего выживания. Это может объяснить, почему более территориальные сойки изменили свою стратегию выбора, когда присутствовали конкуренты, и выбрали доступную немедленно, но менее любимую еду, чтобы не остаться ни с чем», — заключили ученые.

Ранее ученые обнаружили новый вид «зубастых» ос-паразитов.

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