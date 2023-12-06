Ученые открыли универсальную систему общения жестами

Американские психологи из Университета штата Джорджия выяснили, что люди прибегают к одинаковой жестикуляции, когда не могут воспользоваться речью. Исследование опубликовано в научном журнале Language and Cognition (LAC).

Выводы специалистов основаны на результатах эксперимента, в котором участвовали дети в возрасте от трех до 12 лет. Половина из них знала только английский язык, другая половина говорила только на турецком. Ученые выбрали английский и турецкий языки, поскольку они значительно отличаются друг от друга.

Участников попросили описать одни и те же события, сначала используя речь и жестикуляцию, а затем — только жесты руками. Психологи обнаружили, что когда дети говорили и показывали одновременно, их движения были разными. Однако при переходе на невербальный язык ребята начали демонстрировать примерно одни и те же действия.

Исследование также показало, что эти закономерности проявляются в очень раннем возрасте — начиная с 3-4 лет.

Ученые провели аналогичный эксперимент со слепыми и зрячими взрослыми, одни из которых также говорили только на английском, а другие — только на турецком. Результаты оказались схожими с первым исследованием. При этом даже слепые от рождения люди показывали те же жесты, что и зрячие, хотя они никогда раньше не видели подобных движений.

По словам психологов, эта закономерность указывает на существование универсальной системы жестов, которая позволяет общаться друг с другом независимо от языка, слуха или зрения.

Ранее биологи выяснили, что люди понимают язык жестов шимпанзе.