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Путин одобрил участие СПЧ в создании нового единого учебника по обществознанию

Путин поддержал участие СПЧ в разработке нового учебника по обществознанию

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Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, открывая заседание Совета по правам человека (СПЧ), которое проводит в режиме видеоконференции, заявил, что члены совета должны принимать участие в подготовке нового единого учебника по обществознанию, передает ТАСС.

По его словам, СПЧ должен дальше вести тему образования.

«Так, вы внесли предложение и сами включились в работу по подготовке нового единого учебника по обществознанию. Конечно, это заслуживает поддержки», — сказал Путин, добавив, что опыт членов СПЧ в области защиты прав человека востребован в этом вопросе.

Также президент заявил, что международные институты, призванные продвигать права человека, ангажированы Западом.

1 декабря Путин обновил состав СПЧ. Он включил в него руководителя АНО «Белый Интернет», гендиректора АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элину Сидоренко и еще несколько человек.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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