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Исследование: человек мог бы жить дольше ста лет, если бы не динозавры

BioEssays: человек лишен генов долголетия из-за динозавров

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Depositphotos

Предки людей «потеряли» важные молекулы, замедляющие старение, когда перешли к ночному образу жизни, чтобы не быть съеденными динозаврами. Исследование опубликовано в журнале BioEssays.

Существует заметная разница между тем, как быстро стареют млекопитающие (в том числе человек) и рептилии. Это несоответствие, как предполагает ученый Жуан Педро де Магальяйнс из Университета Бирмингема, могло быть связано с доминированием динозавров миллионы лет назад, в критический период развития млекопитающих.

В опубликованном исследовании отмечается, что во времена динозавров предки человека, по-видимому, утратили фотолиазы — ферменты, восстанавливающие повреждения, вызванные ультрафиолетовым светом. Возможно, эта потеря произошла из-за того, что млекопитающие стали вести ночной образ жизни.

Кроме того, во время динозавров млекопитающим было важнее иметь возможность быстро размножаться, а не долго жить. Потому естественный отбор привел к тому, что гены, связанные с долголетием, могли быть утеряны.

Хотя это всего лишь гипотеза, возможно, в будущем она сможет объяснить, почему рак встречается чаще у млекопитающих. Кроме того, более глубокое понимание факторов, вызывающих старение, может сделать успешнее борьбу с возрастными заболеваниями, включая деменцию и инсульт.

Ранее ученые назвали продукты, отказ от которых может продлить жизнь.

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