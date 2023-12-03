Гепатолог рассказал о двух вариантах спасти поджелудочную

Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов назвал главные причины возникновения серьезных проблем с поджелудочной железой и возможного развития рака. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам врача, 85% случаев панкреатита возникают по двум причинам — чрезмерное употребление алкоголя и плохая работа желчевыводящей системы. Дополнительной причиной может стать злоупотребление жирной пищей. Вялов подчеркнул, что употребление жиров в рационе должно быть умеренным.

Он отметил, что если «поджелудочная дает о себе знать» — есть два способа остановить болезнь. Первая из них — дома, изменив образ жизни и применяя прописанные доктором препараты. Вторая попытка — уже в стационаре с помощью хирургов.

До этого врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала «Газете.Ru», что диабет первого типа часто бывает наследственным. Специалист рассказала, что сахарный диабет 2-го типа (СД 2) возникает из-за относительной недостаточности инсулина или снижения чувствительности тканей к нему.

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