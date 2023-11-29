Астрономы нашли шесть планет с редчайшим типом вращения вокруг звезды

Ученые обнаружили редкую систему из шести планет, ритмично вращающихся вокруг своей звезды. Исследование, проведенное астрономом из Калифорнийского университета в Чикаго Рафаэлем Луке, опубликовано в журнале Nature.

В 2020 году спутник NASA для исследования транзитных экзопланет (TESS) обнаружил снижение яркости звезды HD110067, что указывало на то, что перед поверхностью звезды проходили планеты. Объединив данные TESS и спутника ExOPlanet Европейского космического агентства, группа исследователей проанализировала данные и обнаружила первую в своем роде многопланетную систему.

Шесть планет вращаются вокруг звезды HD110067, которая находится на расстоянии около 100 световых лет в северном созвездии Волос Вероники. Ученые выяснили, что ближайшая к звезде планета совершает три оборота вокруг нее на каждые два оборота следующей планеты. Такую закономерность называют резонансом 3:2. Самые отдаленные планеты этой системы имеют резонанс 4:3.

Орбитально-резонансные системы — источник информации о формировании и последующей эволюции системы планет. Дело в том, что в начале формирования таких систем планеты находятся в резонансе. Но его может легко разрушить, например, массивная планета в системе, поэтому 99% известных астрономам многопланетных систем не находятся в резонансе.

Астрономы предполагают, что планеты вокруг HD110067, вероятно, исполняют свой ритмичный танец с тех пор, как система сформировалась миллиарды лет назад.

«Мы думаем, что только около 1% всех систем находятся в резонансе, и еще меньше имеют такую конфигурацию. Вот почему HD110067 является особенной и требует дальнейшего изучения: она показывает нам первозданную конфигурацию планетной системы, которая сохранилась нетронутой», — объяснил автор работы.

Это открытие позволит узнать, как субнептуны, наиболее распространенный тип планет за пределами Солнечной системы, формируются, развиваются, из чего они состоят и обладают ли они подходящими условиями для поддержания существования жидкой воды на их поверхности. Более точная оценка масс и орбит этих планет позволят уточнить картину того, как формировалась система.

Ранее ученые выяснили, что необходимые для возникновения жизни аминокислоты образуются в колыбелях звезд.