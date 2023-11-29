Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Астрономы нашли шесть планет с редчайшим типом вращения вокруг звезды

Nature: обнаружена редчайшая система из шести ритмично вращающихся планет

close
100%
Roger Thibaut (NCCR PlanetS)

Ученые обнаружили редкую систему из шести планет, ритмично вращающихся вокруг своей звезды. Исследование, проведенное астрономом из Калифорнийского университета в Чикаго Рафаэлем Луке, опубликовано в журнале Nature.

В 2020 году спутник NASA для исследования транзитных экзопланет (TESS) обнаружил снижение яркости звезды HD110067, что указывало на то, что перед поверхностью звезды проходили планеты. Объединив данные TESS и спутника ExOPlanet Европейского космического агентства, группа исследователей проанализировала данные и обнаружила первую в своем роде многопланетную систему.

Шесть планет вращаются вокруг звезды HD110067, которая находится на расстоянии около 100 световых лет в северном созвездии Волос Вероники. Ученые выяснили, что ближайшая к звезде планета совершает три оборота вокруг нее на каждые два оборота следующей планеты. Такую закономерность называют резонансом 3:2. Самые отдаленные планеты этой системы имеют резонанс 4:3.

Орбитально-резонансные системы — источник информации о формировании и последующей эволюции системы планет. Дело в том, что в начале формирования таких систем планеты находятся в резонансе. Но его может легко разрушить, например, массивная планета в системе, поэтому 99% известных астрономам многопланетных систем не находятся в резонансе.

Астрономы предполагают, что планеты вокруг HD110067, вероятно, исполняют свой ритмичный танец с тех пор, как система сформировалась миллиарды лет назад.

«Мы думаем, что только около 1% всех систем находятся в резонансе, и еще меньше имеют такую конфигурацию. Вот почему HD110067 является особенной и требует дальнейшего изучения: она показывает нам первозданную конфигурацию планетной системы, которая сохранилась нетронутой», — объяснил автор работы.

Это открытие позволит узнать, как субнептуны, наиболее распространенный тип планет за пределами Солнечной системы, формируются, развиваются, из чего они состоят и обладают ли они подходящими условиями для поддержания существования жидкой воды на их поверхности. Более точная оценка масс и орбит этих планет позволят уточнить картину того, как формировалась система.

Ранее ученые выяснили, что необходимые для возникновения жизни аминокислоты образуются в колыбелях звезд.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий