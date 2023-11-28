Стало известно, что солнечная активность может достичь пика уже в следующем году

Астрономы из Центра передового опыта в области космических наук Индии в Калькутте считают, что пик 11-летнего цикла солнечной активности наступит уже в следующем году. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Солнце, состоит из горячего ионизированного газа, известного как плазма. Огромные плазменные потоки и конвекция вместе образуют магнитные поля внутри Солнца, которые проявляются на поверхности в виде темных пятен. Эти солнечные пятна сравнимы по размеру с Землей и являются очагами интенсивного магнетизма, примерно в 10 тыс. раз более сильного, чем магнитное поле нашей планеты.

Иногда магнитные поля солнечных пятен нарушаются, что приводит к рождению магнитных бурь, таких как солнечные вспышки или выбросы корональной массы. Эти космические штормы испускают высокоэнергетическое излучение и выбрасывают огромное количество намагниченной плазмы в межзвездное пространство. Самая сильная из этих бурь может нанести серьезный ущерб орбитальным спутникам, электросетям и телекоммуникациям, если окажется направлена на Землю.

Примерно каждые 11 лет количество пятен и интенсивность солнечной активности достигают пика, когда ожидаются наиболее сильные возмущения космической среды.

Согласно новым наблюдениям за магнитным полем Солнца, с высокой вероятностью активность текущего 25-го солнечного цикла достигнет своего максимума в начале 2024 года. Но событие может случиться и позже — неопределенность в оценке простирается до начала осень следующего года.

Ранее ученые предупредили о риске повреждения спутников и энергосистем из-за мощных солнечных выбросов.