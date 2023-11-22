Психологи установили, к чему снится выпадение зубов

Израильские ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве дали научное объяснение распространенным снам, в которых у людей ломаются или выпадают зубы. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychology.

Проблемы с зубами остаются одной из наиболее распространенных тем сновидений. Около 39% людей видели подобные сны хотя бы раз в жизни. На протяжении многих лет подобные ночные видения интерпретировали по-разному: от предсказаний о скорой утрате в семье до подсознательного страха старения.

В новом исследовании специалисты опросили 210 человек в возрасте от 18 до 28 лет. Участники заполнили анкеты, указав темы своих сновидений, уровень стресса, качества сна и ощущения в полости рта: скрежетание зубами во сне и чувство напряжения или болезненности во рту при пробуждении.

Ученые обнаружили значительную связь между снами о зубах и раздражением зубов при пробуждении. Это означает, что люди, которым снилось, что у них выпадают зубы, с большей вероятностью сообщали об ощущениях напряжения в зубах, деснах или челюстях, когда они просыпались.

Интересно, что связь не наблюдалась при скрежетании зубами, хотя обычно именно оно вызывает раздражение во рту. Исследователи предположили, что многие люди могут не осознавать скрежетания зубами во время сна, но осознают стимуляцию зубов после ощущений в полости рта после пробуждения.

Более того, исследование показало, что сны о зубах не связаны с психологическим стрессом или качеством сна, опровергая идею о том, что эти сны в первую очередь вызваны психологическими проблемами.

Открытие бросило вызов традиционному представлению, что сны о выпадении зубов являются символическим представлением психологического потрясения. Вместо этого исследование предполагает, что эти сны могут иметь физическую основу, а не быть чисто символическими психологическими симптомами.

Ранее психологи нашли связь между содержанием снов и мыслями во время бодрствования.