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Ученые назвали изменение климата глобальной угрозой для полезных бактерий

NatFood: потери почвенных микробов могут вырасти в 8,5 раза из-за потепления

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Международная группа ученых из Китая, США, Великобритании, Эстонии и других стран прогнозирует сокращение количества полезных для растений микробов из-за изменений климата во всем мире. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Food (NatFood).

Ценные почвенные бактерии вносят существенный вклад в развитие сельскохозяйственных культур и других экосистем, однако глобальное потепление грозит сообществам микроорганизмов.

Используя существующие данные проекта «Микробиом Земли», специалисты определили микробы, которые помогают растениям противостоять патогенам, стимулируют их рост и повышают устойчивость к различным стрессам.

Ученые обнаружили, что изменение климата и других условий местной окружающей среды остаются сильными предикторами состава сообщества микробных сообществ и, вероятно, сильно влияют на распространение микроорганизмов.

Согласно сценарию развития, предполагающему утроение выбросов парниковых газов к 2075 году, модель предсказывала, что количество полезных почвенных бактерий в 80% регионов мира снизится на 0,60% против уменьшения всего на 0,07% в самом оптимистичном прогнозе.

Исследователи отметили, что надеются стимулировать сельскохозяйственные инновации для повышения глобальной продовольственной безопасности.

Ранее ученые научились искать в земле алмазы с помощью микробов.

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