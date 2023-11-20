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Япония завершила очередной этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Япония завершила третий этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

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Kyodo/via Reuters

Компания Tokyo Electric Power (TEPCO), оператор японской атомной электростанции «Фукусима-1», объявила о завершении третьего этапа сброса в океан очищенной от радиоактивных частиц воды, которая использовалась для охлаждения реакторов станции. Об этом сообщила японская энергетическая корпорация, передает ТАСС.

Отмечается, что каких-либо инцидентов в ходе этой работы зафиксировано не было. Завышенного уровня содержания трития в воде в районе станции также не зарегистрировано. В ходе третьего этапа в воду было сброшено 7,8 тыс. тонн воды партиями, не превышающими 500 тонн в сутки. Четвертый этап запланирован на начало 2024 года.

В августе 2023 года оператор АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Company (TEPCO) приступил к сливу более 1,3 млн тонн очищенной воды, которая использовалась для охлаждения реактора пострадавшей станции в результате землетрясения в 2011 году. Процесс выпуска жидкости займет 30 лет.

В связи с этим Россельхознадзор временно ограничил импорт рыбы и морепродуктов из Японии, присоединившись к ограничительным мерам КНР в отношении импорта японских морепродуктов.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.

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