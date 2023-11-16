Астрофизики нашли в нашей галактике источники мощнейших космических лучей во Вселенной

Международная группа астрофизиков из Италии, Японии и США обнаружила свидетельства существования в нашей галактике Млечный Путь самых мощных из известных источников излучения во Вселенной. Их энергия в десятки миллионов раз выше, чем способен генерировать любой ускоритель частиц на Земле. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Letters (PRL).

Космические лучи сверхвысокой энергии были открыты в 1962 году, однако ученым до сих пор точно неизвестно, откуда именно они берутся. В прошлом астрономы выяснили, что подобное излучение исходит от объектов за пределами Млечного Пути.

Согласно последним результатам, полученным с помощью Калометрического электронного телескопа CALET на борту Международной космической станции, в нашей галактике может существовать как минимум три источника космических лучей сверхвысокой энергии. Все они находятся в пределах 3 тыс. световых лет от Земли.

CALET зафиксировал свое первое событие такого рода в октябре 2015 года. Среди семи миллионов лучей, обнаруженных с тех пор, телескоп смог идентифицировать диапазон энергий космических лучей, вплоть до уровня 10 теравольт и выше. По словам ученых, это значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими работами, которые могли найти космические лучи только с мощностью около 4 теравольт.

Наиболее вероятным кандидатом на роль источника лучей сверхвысокой энергии считается остаток сверхновой звезды в созвездии Паруса в 800 световых годах от нашей планеты. Породившее его светило взорвалось около 11 тыс. лет назад.

Команда планирует продолжать измерения источников космических лучей CALET до тех пор, пока МКС не выйдет из эксплуатации, что, вероятно, произойдет к концу этого десятилетия.

Ранее астрономы предупредили об угрозе для жизни на Земле из-за возможности близкого столкновения нейтронных звезд.