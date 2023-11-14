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В России нашли способ удешевить натуральные удобрения

В ПНИПУ разработали новый метод производства гранулированного биогумуса

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) улучшили технологию выпуска биогумуса в гранулах, что позволит сделать удобрение дешевле и облегчит его хранение. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Пермского Политеха.

Биогумус — натуральное удобрение, состоящее из органики, переработанной червями и другими организмами. Качественное гранулирование позволяет легко транспортировать и использовать данную подкормку, однако существующие методы ее производства несовершенны — одни требуют применения вредных веществ, а другие не обеспечивают достаточную прочность фрагментов.

Ученые ПНИПУ решили обе проблемы, смешав исходную земельную смесь с водным раствором гидрокарбоната натрия (пищевой содой) в определенной концентрации и пропустили состав через экструдер с отверстиями (фильерами) диаметром 7 мм. Получившееся вещество гранулировали в специальном барабане, высушили при температуре 90-100 °C и просеяли, чтобы отобрать элементы нужного размера. Гранулы размером менее 3 мм измельчили и вернули на стадию смешения.

«Использование экструдера упрощает начальное образование гранул, позволяет добиться однородного состава. Благодаря пропуску смеси через фильеры 7 мм получается прессат, который эффективнее окатывается и после сушки соответствует размеру установленной товарной фракции 3-6 мм», — объяснил «Газете.Ru» младший научный сотрудник кафедры химических технологий ПНИПУ Павел Сковородников.

Специалисты Пермского Политеха изучили характеристики полученного биогумуса и пришли к выводу, что созданный метод позволяет производить качественный и стойкий к перевозке и длительному хранению биогумус. При этом стоимость такого способа невысока за счет использования недорогого сырья. Кроме того, повторное использование слишком мелких гранул позволяет минимизировать потери сырья.

Внесение биогумуса в почву способно восстановить или даже значительно повысить её плодородность, улучшить качественные и количественные показатели сельскохозяйственных культур, отметили исследователи.

Ранее российские ученые выяснили, как именно промышленная пыль накапливается в организме человека.

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