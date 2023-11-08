Археологи нашли доказательства более раннего развития сложной жизни на Земле

Международная группа ученых из Австралии и США обнаружила микроокаменелости, свидетельствующие о развитии более сложных форм жизни около 2,4 млрд лет назад. Эта тенденция совпала с увеличением концентрации кислорода в атмосфере нашей планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Geobiology.

Считается, что насыщение земной среды кислородом, также известное как событие Великого окисления, привело к массовому вымиранию организмов на древней Земле. Теперь археологи нашли доказательства эволюционного скачка, связанного с ростом уровня кислорода.

Исследователи проанализировали химический состав и изотопный состав углерода микроокаменелостей и определили, что углерод был создан живыми организмами, подтвердив, что структуры действительно являются биологическими ископаемыми. Они также раскрыли информацию о среде обитания, размножении и метаболизме микроорганизмов.

По сравнению с современными организмами, микроокаменелости имеют явное сходство с колониями водорослей, в том числе в форме, размере и распределении как колонии, так и отдельных клеток и мембран вокруг клетки и колонии.

По словам ученых, полученные результаты имеют значение как для того, сколько времени потребовалось для формирования сложной жизни на ранней Земле (самому раннему и неоспоримому свидетельству существования жизни 3,5 млрд лет), так и для того, что могут показать поиски жизни в других частях Солнечной системы.

Ранее исследователи назвали еще одну причину вымирания динозавров.