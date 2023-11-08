Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Археологи нашли доказательства более раннего развития сложной жизни на Земле

Geobiology: микроокаменелости указывают на скачок в развитии сложных организмов

close
100%
Museum of Tropical Queensland

Международная группа ученых из Австралии и США обнаружила микроокаменелости, свидетельствующие о развитии более сложных форм жизни около 2,4 млрд лет назад. Эта тенденция совпала с увеличением концентрации кислорода в атмосфере нашей планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Geobiology.

Считается, что насыщение земной среды кислородом, также известное как событие Великого окисления, привело к массовому вымиранию организмов на древней Земле. Теперь археологи нашли доказательства эволюционного скачка, связанного с ростом уровня кислорода.

Исследователи проанализировали химический состав и изотопный состав углерода микроокаменелостей и определили, что углерод был создан живыми организмами, подтвердив, что структуры действительно являются биологическими ископаемыми. Они также раскрыли информацию о среде обитания, размножении и метаболизме микроорганизмов.

По сравнению с современными организмами, микроокаменелости имеют явное сходство с колониями водорослей, в том числе в форме, размере и распределении как колонии, так и отдельных клеток и мембран вокруг клетки и колонии.

По словам ученых, полученные результаты имеют значение как для того, сколько времени потребовалось для формирования сложной жизни на ранней Земле (самому раннему и неоспоримому свидетельству существования жизни 3,5 млрд лет), так и для того, что могут показать поиски жизни в других частях Солнечной системы.

Ранее исследователи назвали еще одну причину вымирания динозавров.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий