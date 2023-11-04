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Психологи назвали хороший способ выхода из неудавшихся романтических отношений

JSPR: постепенное прекращение общения с партнером лучше резкого разрыва

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Depositphotos

Американские ученые из Университета штата Джорджия определили хорошую стратегию выхода из неудавшихся романтических отношений. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Нередко при расставании люди склонны резко пропадать из жизни бывшего партнера, прекращая любое общение и обрывая контакты. Такое поведение известно как «гостинг» от английского ghost, то есть «призрак». По словам ученых, превращение в такого «призрака» может эмоционально тревожить и приводить к чувству замешательства, отвержения и унижения, а также подрывать самооценку.

В качестве альтернативы ученые предлагают стратегию «касперинга». Название связано с Каспером — дружелюбным приведением из американской поп-культуры.

«Касперинг» предполагает постепенное прекращения взаимодействий с бывшим партнером. Такой подход также позволяет честно поговорить о причинах, по которым отношения не сложились, предоставляя возможность личностного роста и самосовершенcтвования. Этот открытый диалог часто приводит к мирному расставанию, потенциально оставляя место для будущих связей или дружбы.

Ученые подчеркнули, что главный посыл постепенного расставания звучит как «Я достаточно уважаю вас, чтобы обдуманно завершить наши отношения».

Ранее психологи выяснили, что встречи с бывшим супругом после развода ухудшают сон.

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