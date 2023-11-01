В США скончался второй пациент с пересаженным сердцем свиньи

В США скончался второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи, Лоуренс Фосетт. Об этом говорится в сообщении медицинского центра Мэрилендского университета США.

Отмечается, что Фоссет страдал от терминальной стадии сердечной недостаточности. Традиционная пересадка сердца ему не подходила в связи с имевшимися ранее сосудистыми заболеваниями и осложнениями.

Пациент согласился на пересадку сердца свиньи, после чего прожил около шести недель.

«С большой скорбью мы сообщаем о кончине Лоуренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимой болезнью сердца, которому была проведена вторая в мире генетически модифицированная трансплантация сердца свиньи», — заявили в медицинском центре.

До этого исследователи из университета Питтсбурга в США обнаружили, что пересадка иммунных клеток донора повышает эффективность и безопасность трансплантации органов.

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