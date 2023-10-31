Нейробиологи выяснили, почему детям с особенностями развития полезно играть в куклы

Британские ученые из Кардиффского университета изучили воздействие различных игр на развитие детей с расстройствами аутического спектра (РАС). Исследование опубликовано в научном журнале European Journal of Neuroscience (EJN).

Игра считается фундаментальным аспектом детства и давно признана мощным инструментом обучения и социального развития. Однако конкретные способы воздействия различных типов игр на детский мозг и языковые способности остаются неясными.

«Мне было любопытно, когда и как дети могут обращаться с куклами, как с другими людьми, и использовать их для практики социального взаимодействия. Изучение этого в контексте особенностей развития позволило нам выявить различные черты и поведение детей, которые они привносят в свои игры», — сказала автор исследования, директор Центра исследований человеческого развития Кардиффского университета Сара Герсон.

В эксперименте приняли участие 57 детей в возрасте от 4 до 8 лет с различными уровнями аутичных черт.

Исследователи использовали специализированный метод визуализации, называемый функциональной ближней инфракрасной спектроскопией (fNIRS), для измерения активности мозга в области, известной как задняя верхняя височная борозда (pSTS). Эта область мозга связана с социальной обработкой и играет решающую роль в понимании мыслей и чувств других людей.

Дети участвовали в различных игровых сценариях, в том числе играли в куклы, играли с планшетами и играли с этими игрушками как в одиночку, так и в компании ровесников. Затем нейробиологи проанализировали, как активность мозга в области pSTS различалась в зависимости от условий игры.

Исследователи обнаружили, что у всех детей наблюдалась более высокая активация pSTS, когда они играли с социальным партнером или только с куклами, по сравнению с игрой с одним планшетом. Это говорит о том, что социальные взаимодействия и творческие игры активируют одни и те же области мозга, независимо от степени аутичных черт ребенка.

«Мы были удивлены тем, что активность мозга во время игры по-разному была одинаковой у детей с разными профилями нервного развития. Результаты показывают, что все дети, независимо от профиля их нейроразвития, могут использовать игру с куклами как инструмент для отработки социальных сценариев и развития социальных навыков, таких как эмпатия», — рассказал Сара Герсон.

Ранее ученые назвали одну из главных причин рождения детей с аутизмом.