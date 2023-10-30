Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Заболевания десен негативно влияют на здоровье сердца

Daily Mail: особые бактерии во рту увеличивают риск болезней сердца и сосудов

close
100%
Shutterstock

Ученые из Университета Цинциннати рассказали, что заболевания десен негативно влияют на здоровье сердца. Об этом сообщает Daily Mail.

Гингивит — воспалительное заболевание десен, которое проявляется болезненностью, отечностью и кровоточивостью. Чаще всего причиной воспаления являются некоторые типы бактерий. Отмечается, что конкретный тип выделить трудно.

Существует связь между плохим состоянием полости рта и повышенным риском развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда, аритмия, сердечная недостаточность. Бактериальная инфекция при гингивите может распространяться через кровоток до сердца и вызывать тяжелые нарушения.

Обычно заболевания десен выявляют во время стоматологического осмотра. Также существует возможность сдать анализ слюны, который отражает наличие патогенных бактерий, но результаты приходится ждать около недели. Ученые разработали устройство, которое выявляет инфекцию за несколько минут. Пациенту нужно взять образец слюны и смешать его с раствором на основе картофельного крахмала. Затем получившуюся смесь наносят на прибор с датчиками. Если бактерии присутствуют — обе полоски-индикатора окрасятся в красный цвет. Если угрозы нет — окрасится одна полоска.

Отмечается, что новое устройство может помочь снизить риск сердечных приступов и инсультов, провоцируемых бактериями, которые связаны с воспалением десен. Однако пока неизвестно, планируют ли исследователи добиваться распространения технологии.

Ранее была названа пища, защищающая от болезней сердца и деменции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий