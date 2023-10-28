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Оценена стоимость создания Российской орбитальной станции

Глава «Роскосмоса» Борисов: создание РОС до 2032 года оценили в 609 млрд рублей

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Роскосмос/Depositphotos

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, создание Российской орбитальной станции (РОС) до 2032 года оценивается примерно в 609 млрд рублей. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Россия 24».

Как указал глава госкорпорации, в первые три года создания РОС — 2024-2026 годы — понадобится около 150 млрд руб. По его словам, чуть меньше половины из 609 млрд руб. будет тратиться на создание самой орбитальной группировки.

«Огромные средства потребуются в развитие наземной космической инфраструктуры, подготовку космодрома Восточный, подготовку ракетоносителей — это комплексная работа», — добавил Борисов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что первый модуль Российской орбитальной станции может быть выведен на орбиту в 2027 году.

До этого главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщил, что противометеороидные экраны будут использоваться на Российской орбитальной станции для защиты от метеороидов.

Ранее Путин заявил, что Российская орбитальная станция должна стать форпостом РФ в космосе.

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