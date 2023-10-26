Геофизики выявили важный признак будущих мощных землетрясений

Американские исследователи из Техассокого университета в Остине успешно идентифицировали в лаборатории характеристики так называемого «форшокового» (предварительного) подземного толчка. Такие события способны помочь в прогнозировании землетрясений. Статья опубликована в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Ученые провели эксперименты на лабораторном геологическом разломе длиной всего пять сантиметров. Несмотря на малые размеры, тесты показали закономерности в появлении слабых предварительных толчков перед сильным сейсмическим событием. При этом при более медленных и слабых землетрясениях форшоки не появлялись.

«Это дает физическое объяснение тому, что контролирует форшоки. Если мы действительно хотим обнаружить эти предварительные явления, нам нужны датчики и постоянные наблюдения, которые смогут отслеживать скрипы и стоны в земной коре, предваряющие землетрясения», — объяснил ведущий автор исследования Час Болтон.

Открытие дает надежду, что будущие землетрясения можно будет заранее прогнозировать по множеству предшествующих мелких толчков и характерным закономерностям в сейсмическом шуме.

Ранее ученых озадачили странные вспышки света в небе перед землетрясением в Марокко.