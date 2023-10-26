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Названы неожиданные признаки рака печени

Daily Mail: зуд кожи, потеря веса и вздутие могут быть признаками рака печени

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Shutterstock

Желтизна кожных покровов, необоснованная потеря веса, плохой аппетит, зуд кожи, вздутие живота и опухоль на правом боку могут быть признаками рака печени. Об этом сообщает Daily Mail.

Рак печени — это злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток печени (гепатоцитов) в результате их трансформации.

Тревожным признаком этого заболевания является пожелтение кожи и белков глаз. Это происходит из-за того, что опухоли могут вызывать накопление в крови билирубина, желтого пигмента, образующегося при распаде красных кровяных телец.

Помимо пожелтения кожи рак печени может вызывать зуд. Печень вырабатывает желчь, которая помогает переваривать пищу. Если желчные протоки закупориваются из-за опухоли — соли желчи могут откладываться в коже.

Свидетельствовать о наличии рака печени может вздутие живота и появление опухоли на правом боку. Вздутие может быть вызвано злокачественным образованием, повышающим давление в печени, что может привести к скоплению крови в венах. Саму опухоль на правой стороне живота можно заметить на поздних стадиях развития рака этого типа.

Многие симптомы рака печени могут влиять на пищеварение и, следовательно, на аппетит. Тошнота, несварение желудка, отсутствие аппетита могут стать причиной проконсультироваться с врачом. Недостаточное употребление пищи может привести к потере веса. Однако у некоторых людей с раком печени похудение происходит вследствие кахексии — неспособности организма усваивать все белки, жиры и углеводы из пищи.

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