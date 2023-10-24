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Ученые предложили бороться с лесными пожарами с помощью банановых деревьев

PNAS Nexus: заслоны из банановых деревьев снижают интенсивность пожара на 96%

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Shutterstock

Американские ученые из Университета штата Калифорния изучили возможность борьбы с лесными пожарами с помощью банановых деревьев. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

Банановые деревья содержат большое количество воды, что затрудняет их горение.

Команда провела компьютерное моделирование на основе данных, собранных во время природного пожара в калифорнийском округе Сонома в 2017 году.

Расчеты показали, что создание полос из банановых деревьев шириной 633 метра позволили бы снизить интенсивность пожара на 96%. Эффект от подобных буферов сравним с механической обработкой лесных участков с прореживанием и контролируемым выжиганием растительности.

Даже если огонь уничтожит банановые деревья, на их месте вырастут новые из клубнелуковиц.

Кроме того, в отсутствии пожаров банановые деревья способны приносить более $76 тыс. на гектар за счет плодов. По мнению авторов, их идею можно было применять в Мексике, Чили, Австралии, ЮАР и странах Средиземноморского бассейна.

Ранее ученый назвал главную причину лесных пожаров в России.

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