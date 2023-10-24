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Появление синяков на лице или теле может быть признаком опасного заболевания

Daily Mail: неожиданные синяки могут быть признаком редкого заболевания крови

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Shutterstock

Неожиданные синяки и кровоподтеки, появляющиеся сами по себе или вследствие легких ударов, могут сигнализировать о наличии апластической анемии — редкого заболевания крови. Об этом сообщает Daily Mail.

Появление неожиданных синяков характерно для апластической анемии. Британский Гематолог Мухаммад Саиф отметил, что болезнь может сопровождаться и другими симптомами, такими как кровоточивость десен, бледность кожи, носовые кровотечения, ослабление иммунитета.

Апластическая анемия — это нарушение функции кроветворения красного костного мозга, характеризующееся недостаточным образованием эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Распространенной причиной этого заболевания является сбой в работе иммунной системы, которая атакует стволовые клетки костного мозга. Зачастую заболевание обусловлено врожденными хромосомными мутациями.

В особо тяжелых случаях апластическая анемия может привести к кровоизлиянию в головной мозг и другие органы. Кроме того, человек, у которого снижен уровень красных кровяных телец, рискует впасть в кому.

Доктор Саиф отметил, что химиотерапия с последующей пересадкой костного мозга (стволовых кроветворных клеток) — самый эффективный метод терапии. Когда стволовые донорские клетки приживаются, костный мозг начинает производить красные и белые кровяные тельца, тромбоциты и иммунные клетки, называемые лимфоцитами — иммунная система восстанавливается.

Гематолог добавил, что синяки не всегда являются признаком апластической анемии — некоторые люди склонны к их появлению из-за особенностей организма. Однако если синяки занимают большую площадь и не являются следствием травмы — стоит как можно раньше проконсультироваться с врачом.

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