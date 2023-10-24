Луна может быть на 40 миллионов лет старше, чем считалось ранее

Ученые сделали новое открытие, изучая кристаллы лунной пыли, которая была доставлена ​​в 1972 году в рамках миссии «Аполлон-17». Исследование описано в журнале Geochemical Perspectives Letters.

Считается, что примерно через 100 миллионов лет после образования Солнечной системы, когда планеты уже сформировались, небесное тело размером с Марс столкнулось с Землей, выбросив большую массу материала, который в конечном итоге стал Луной. Энергия, участвовавшая в ударе, означала, что его поверхность изначально была расплавленной, но по мере охлаждения лунного океана магмы материал затвердел.

Важно отметить, что кристаллы, изученные в ходе исследования, образовались во время этого процесса охлаждения, их состав дает исследователям возможность определить их возраст и, следовательно, возраст самой Луны.

Однако определить эти сроки оказалось непросто. Некоторые исследования лунного материала вместе с моделированием показали, что возраст Луны составляет около 4,42 миллиарда лет, но недавние исследования кристаллов показали, что она может быть еще старше.

Теперь исследователи говорят, что новые аналитические методы подтверждают, что кристаллы образовались в более далеком прошлом.

Этот подход, известный как атомно-зондовая томография, предполагает использование лазера для испарения атомов из кристаллов, заточенных до очень тонкого «нанокончика». Затем можно определить массу этих атомов и измерить долю различных изотопов атомов урана и свинца. Поскольку уран со временем превращается в свинец в результате радиоактивного распада, эта пропорция может пролить свет на возраст кристаллов.

В результате команда исследователей установила возраст кристаллов, а следовательно, и Луны. По их оценкам, возраст спутника составляет не менее 4,46 миллиарда лет.

Ранее ученые предложили замостить Луну брусчаткой с помощью солнечного света.