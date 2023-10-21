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Антропологи установили, что женщины тоже охотились в доисторические времена

AmAnt: первобытные охотницы могли дольше гнаться за дичью, чем мужчины-охотники

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Institute for Basic Science

Американские антропологи из Университета Нотр-Дам пришли к выводу, что общепринятое разделение первобытных людей на мужчин-охотников и женщин-собирателей не вполне верно. По словам ученых, женщины также участвовали в охоте и даже имели некоторые преимущества по сравнению с мужчинами. Исследование опубликовано в научном журнале American Antropologist (AmAnt).

Специалисты изучили разделение труда по половому признаку в эпоху палеолита с 2,5 млн до 12 тыс. лет назад. Проанализировав современные археологические данные и литературу, они обнаружили мало свидетельств о строгом соответствии ролей в доисторическом обществе.

Антропологи также нашли примеры равенства полов в древних орудиях труда, рационе, искусстве и захоронениях.

Весомым доводом для разделения ролей на мужские и женские оставались физиологические различия, поскольку мужчины сильнее и быстрее женщин, что критически важно для успешной охоты. Однако ученые считают, что доисторические женщины пользовались своим преимуществом в выносливости при беге на длинные дистанции, что позволяло им дольше гнаться за добычей. Женская выносливость обусловлена гормоном эстрогеном, который усиливает жировой обмен и обеспечивает мышцам более продолжительную подпитку энергией.

По словам соавтора исследования, профессора Сары Лейси, на протяжении миллионов лет людям приходилось постоянно проявлять гибкость и выполнять различные задачи вне зависимости от пола ради выживания. Поэтому гендерное разделение ролей нельзя считать неотъемлемой чертой наших предков.

Ранее археологи выяснили, что первобытные люди поумнели из-за вымирания крупной дичи.

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