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Ученые и философы открыли новый закон эволюции природы

PNAS: жизнь на Земле, атомы и галактики развиваются по схожим принципам

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Группа американских ученых из Института наук Карнеги, Калифорнийского технологического университета, Университета Колорадо и Корнельского университета открыла новый закон эволюции природы. Статья опубликована в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи пришли к выводу, что сложные природные системы развиваются до больших и разнообразных структур. Это означает, что процессы эволюции затрагивают не только жизнь на Земле, но и планеты, звезды, галактики, атомы, минералы и многое другое.

«Макроскопические» законы природы объясняют явления, ежедневно наблюдаемые в мире природы. Например, законы природы, связанные с силами и движением, гравитацией, электромагнетизмом и энергией, были описаны более 150 лет назад.

Новая работа представляет собой современное дополнение — макроскопический закон, признающий эволюцию как общую черту сложных систем мира природы, которые характеризуются следующим образом:

• Они состоят из множества компонентов, которые могут многократно перестраиваться;
• они подвержены естественным процессам, которые приводят к созданию многочисленных механизмов;
• лишь небольшая часть этих конфигураций сохраняется в процессе так называемого отбора по функциям;
• независимо от того, живая эта система или нет, когда новая конфигурация работает хорошо и функции улучшаются, происходит эволюция;

Согласно исследованию, в природе встречается как минимум три вида функций: стабильность, постоянство в подпитке энергией и новизна.

Примерами работы закона в разных системах могут служить появление фотосинтеза у растений, происхождение новых видов минералов и процессы внутри звезд, в ходе которых из водорода и гелия образовались все остальные элементы.

Ранее новый закон физики подтвердил гипотезу, что окружающая нас реальность может быть симуляцией.

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