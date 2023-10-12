Названа добавка для профилактики жировой болезни печени

Ученые из медицинской школы Дьюка в США обнаружили, что жирные кислоты омега-3 могут предотвратить появление жировой болезни печени. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JCI).

Жировая болезнь печени, также известная как стеатоз печени, — это состояние, при котором в печени накапливается избыток жира. Осложнения могут включать цирроз, рак печени и варикозное расширение вен пищевода. Причиной возникновения заболевания может быть употребление слишком большого количества жирной пищи.

При высокожировой диете печень испытывает потребность в фосфолипидах. Это сложные липиды, которые являются строительным материалом для клеточных мембран. В организме человека белок Mfsd2a транспортирует фосфолипид лизофосфатидилхолин (LPC) в клетки. Ученые стремились понять, способен ли транспорт LPC в печень снизить риск возникновения стеатоза. В исследовании использовались изолированные образцы печени человека.

Выяснилось, что LPC, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, такие как омега-3, могут защитить печень от повреждений, вызванных неправильным питанием. Омега-3 не синтезируются в теле человека, но могут быть получены с пищей. Они содержатся во многих видах рыбы, таких как лосось, тунец, селедка, форель, скумбрия, кижуч, мойва. Также восполнить недостаток этих кислот можно с помощью добавок омега-3 в капсулах.

Ранее ученые назвали добавку, которая снижает риск ухудшения памяти.