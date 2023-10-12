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Названа диета, которой придерживаются долгожители

HealthNews: семечки, орехи и овощи увеличивают продолжительность жизни

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Depositphotos

Научный сотрудник National Geographic рассказал, что диета с высоким содержанием овощей, круп, бобовых, орехов и фруктов позволит увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает HealthNews.

Существуют регионы, называемые «голубыми зонами». Люди этих зонах живут значительно дольше, чем большинство других в мире. К таким регионам относится Окинава (Япония), Икария (Греция), Сардиния (Италия), Полуостров Никоя (Коста-Рика), Лома Линда (Калифорния, США).

Оказалось, что обитатели таких зон имеют схожие пищевые привычки и образ жизни. Такие люди активны и дружелюбны. Кроме того, жители «голубых зон» соблюдают преимущественно растительную диету с акцентом на употребление овощей, бобовых, цельных злаков и фруктов. В их рационе мало мяса, молока и ультраобработанных продуктов. Ультраобработанные продукты — это еда, произведенная в фабричных условиях из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов. Также долгожители пьют много воды и травяного чая, ограничивая употребление кофе и сладких напитков.

Отмечается, что прием пищи для людей из «голубых зон» выступает в качестве своеобразного ритуала, в ходе которого они могут пообщаться со своими близкими.

Ранее диетолог объяснила, какие перекусы ведут к лишнему весу.

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