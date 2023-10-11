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Искусственный интеллект научили диагностировать заболевания сердца

EEEXplore: ИИ позволит увеличить точность диагностики заболеваний сердца

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Shutterstock

Ученые из Технологического института Стивенса в США научили искусственный интеллект диагностировать сердечные заболевания. ИИ прослушивает аудиозапись сердечного ритма и анализирует едва уловимые шумы, которые могут свидетельствовать о наличии болезней. Результаты исследования опубликованы в IEEE Xplore Electronic Library (EEEXplore).

Когда врач прослушивает сердце с помощью стетоскопа, он может не услышать шумы, указывающие на сбои в работе этого органа. Ученые разработали технологию, которая позволяет не полагаться на человеческий слух при обследовании. Искусственный интеллект анализирует аудиозаписи, которые фиксируют все звуки, сопровождающие работу сердца.

Исследователи уже протестировали новый инструмент: ИИ смог выявить клапанный порок сердца в течение нескольких секунд.

Анализируя звуковой сигнал, технология способна идентифицировать пять различных заболеваний с точностью 93%, даже если они присутствуют в совокупности.

Авторы отметили, что пороки сердца часто остаются незамеченными из-за врачебных ошибок. Новый метод диагностики очень точен, поэтому он может получить дальнейшее распространение. Сейчас исследователи стремятся усовершенствовать технологию.

Ранее ученые выявили новый тип сердечно-сосудистого заболевания.

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