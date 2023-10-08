В России создают идеальное стадо овец

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) провели исследование ДНК овец и нашли маркеры, влияющие на мясную продуктивность. Также ученые ищут маркеры, влияющие и на другие продуктивные качества животных – качество шерсти и молока. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СКФУ.

«По прогнозу, это даст до 20% увеличения продуктивности, а также позволит повысить качество отечественных племенных пород и эффективность овцеводства как одной из исторических отраслей животноводства на Северном Кавказе, – объяснил «Газете.Ru» профессор базовой кафедры генетики и селекции СКФУ Александр Криворучко.

Интенсивность роста и развитие мышечной ткани у животных являются основой их мясной продуктивности. Они зависят как от скорости синтеза собственных белков мышечных клеток, так и действия различных ростовых факторов, регуляторов межклеточных взаимодействий, гормонов и т.д. Вся эта система регулируется большим количеством генов, объединенных в генные сети.

Проведенные ранее исследования в различных странах мира позволили выявить ряд ключевых генов, влияние которых на развитие мышц проявляется наиболее ярко. Одним из первых был описан ген миостатина, ограничивающего рост мышечных волокон. Мутации в нем ослабляют этот эффект, и у животных резко возрастает мышечная масса.

В результате продолжающегося селекционного процесса по улучшению мясных качеств пород некоторые мутации в этих генах закрепляются в виде только одного варианта и перестают оказывать влияние на разнообразие продуктивных качеств у животных в стаде. Поэтому поиск новых локусов генома, структурные изменения в которых связаны с продуктивными качествами овец, представляет собой важную задачу для современной генетики в животноводстве.

«В наших исследованиях для выявления уникальных генов, влияющих на мясную продуктивность российских пород овец мы используем два вида генотипирования. Это исследования на ДНК-биочипах, оценивающее состояние 600 000 точек в геноме овец, и полногеномное секвенирование, или полная расшифровка генома вплоть до отдельных «букв» (нуклеотидов). Далее проводится сравнение между собой геномов животных с высокой продуктивностью и с низким выходом мяса. Соответственно, те участки генома, которые у них отличаются, и являются основой изменений в росте и развитии животных. Чтобы улучшить мясные качества, селекционеры должны отбирать животных, имеющих такие маркеры в геноме, и это позволит за пару поколений существенно увеличить продуктивность породы овец», – заключил Криворучко.

По завершении проекта ученые смогут давать рекомендации селекционерам, каких животных отбирать для скрещивания, чтобы в следующем поколении появились видимые привесы, приросты, увеличение продуктивности по молоку, по шерсти, по мясу.

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