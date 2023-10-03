Заклеивание рта скотчем улучшает показатели скорости и выносливости в спорте

Правильное дыхание в ходе выполнения физических упражнений очень важно — чтобы полностью перестроить организм на носовое дыхание, некоторые спортсмены и обычные люди используют скотч или пластырь, заклеивая рот и исключая возможность поступления воздуха таким путем. Выяснилось, что исключительно носовое дыхание помогает избежать переохлаждения, предотвращает попадание инфекций в организм, а также улучшает показатели скорости и выносливости. Об этом сообщает TimesNewsUK.

Дело в том, что околоносовые пазухи работают как депо оксида азота. Это соединение увеличивает содержание кислорода в крови, что позволяет улучшить выносливость и скорость во время занятий спортом. Если дышать через рот — организм не получит нужного количества оксида азота, и это приведет к более быстрому утомлению.

Исследование ученых из университета Колорадо показало, что бегуны, которые во время тренировок на беговой дорожке заклеивали рот скотчем, через полгода показали лучшие результаты, чем те, кто носил зажимы для носа и дышал ртом.

Этим методом пользуются и действующие спортсмены. Например, норвежский футболист Эрлинг Холанн заклеивает рот пластырем во время сна. Польская теннисистка Ига Свёнтек иногда использует клейкую ленту, чтобы исключить дыхание ртом во время тренировок.

Кроме того, специалист по легочной физиотерапии Робин Макнелис отметил, что во время носового дыхания воздух прогревается до оптимальной температуры и очищается от бактерий, пыльцы и загрязняющих веществ. Это помогает сделать упражнения на открытом воздухе безопаснее.

Ранее ученые заявили о пользе коротких всплесков активности для здоровья.