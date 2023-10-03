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«Роскосмос» обнародовал данные по крушению «Луны-25»

«Роскосмос» назвал причиной крушения «Луны-25» сбой системы управления

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«Роскосмос»/VK

«Роскосмос», на основании расследования инцидента, считает, что причиной крушения «Луны-25» стал сбой системы управления, сообщает ТАСС.

«Установлено, что наиболее вероятной причиной аварии «Луны-25» стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором», — заявили в «Роскосмосе».

Уточняется, что распределение команд в массивах данных имеет вероятностный характер, из-за чего бортовая система управления не смогла зафиксировать момент набора требуемой скорости. Это стало причиной продолжения работы двигателя — «Луна-25» набрала слишком большую скорость и врезалась в поверхность спутника Земли.

Выводы были предоставлены межведомственной комиссией, которая также составила рекомендации для исключения повторения крушения лунной миссии.

Ранее стало известно, что Китай запустит зонд на темную сторону Луны.

Ранее в «Роскосмосе» назвали причину крушения «Луны-25».

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