«Роскосмос» приступил к созданию космической системы мониторинга «Грифон»

«Роскосмос» приступил к созданию системы мониторинга Земли «Грифон» из 136 наноспутников. Об этом сообщил гендиректор Юрий Борисов, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В «Роскосмосе» уточнили, что Борисов выступил на Международном астронавтическом конгрессе IAC-2023 в Баку.

«Кроме того, он коснулся вопросов создания многоспутниковых группировок телекоммуникационного назначения и дистанционного зондирования Земли, рассказав о российских проектах «Сфера» и «Грифон», — отметили в сообщении.

27 июля «Роскосмос» предложил Африке совместно создавать систему мониторинга «Грифон».

В госкорпорации обратили внимание, что «Грифон» будет состоять из 136 космических аппаратов на базе платформы формата кубсат. Отмечается, что проект позволит африканскому региону заложить основу для последующей локализации необходимых технологий, развития новых компетенций и подготовить кадровый состав.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.