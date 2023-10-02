Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2023 году стали биохимики Каталин Карико и Дрю Вайсман за открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19. Их имена представители Нобелевского комитета объявили на церемонии, прошедшей в Стокгольме.

Открытия двух нобелевских лауреатов имели решающее значение для разработки эффективной мРНК вакцины против COVID-19 во время пандемии, начавшейся в начале 2020 года.

«Революционные открытия, которые фундаментально изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с нашей иммунной системой, лауреаты внесли свой вклад в беспрецедентную темпы разработки вакцин во время одной из самых больших угроз здоровью человека в современном мире», — говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Каталин Карико и Дрю Вайсман специализируются на изучении РНК. Совместно они смогли открыть нуклеозидные модификации, подавляющих иммуногенность РНК. Ученые владеют патентами США на применение неиммуногенной РНК, модифицированной нуклеозидами. Эта технология была лицензирована BioNTech и Moderna для разработки своих технологий замены белков, и также использовалась для их вакцин против COVID-19.

В 2022 году «Нобель» по медицине получил шведский биолог Сванте Паабо за работы в области эволюционной генетики. Паабо — один из основателей палеогенетики, дисциплины занимающейся исследованием первых людей и гоминид при помощи генетических методов. Премию Паабо получил за открытия, касающиеся эволюции человека и геномов вымерших гомининов — подсемейства приматов, к которому сегодня относятся люди и человекообразные обезьяны. В частности, команды ученых под руководством Паабо смогли добиться расшифровки генома неандертальца и открыли новый вид гоминид — денисовского человека.

Ранее стало известно, что сумму Нобелевской премии увеличили на 1 миллион шведских крон.